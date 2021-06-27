В Москве установлен новый рекорд температуры для 27 июня

Рекорд тепла 27 июня обновлён в Москве, температура превысила отметку +32 °C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Рекорд уже пал. Обычно в 14:00, 16:00 фиксируются рекорды, а сегодня в 11:00 уже было +32,2 °С», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

По его словам, температура ещё будет расти.

Он отметил, что предыдущий рекорд зафиксирован в 2013 году.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз относительно глобального потепления в России.