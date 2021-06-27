Ялта временно перешла на водоснабжение из альтернативных источников

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Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что Ялта после сильных дождей, накрывших регион в субботу, временно перешла на водоснабжение из альтернативных источников.
Ялта временно перешла на водоснабжение из альтернативных источников
  • ©ГУ МЧС по Республике Крым

«Кое-где есть проблемы с водоснабжением. Аварийные службы работают. Нам пришлось перейти после вчерашнего потопа на альтернативные источники. Сегодня к концу дня обещают устранить неполадки водоканала, вода должна быть везде», — рассказала она в видеообращении, опубликованном на её странице в Facebook.

Кроме того, по её словам, на сегодня без газоснабжения в городе остаются 20 абонентов, электроснабжение есть практические во всём регионе, локальные поломки оперативно устраняются.

Ранее Павленко заявила, что информация о якобы готовящейся эвакуации города из-за возможных новых ливней не соответствует действительности.

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