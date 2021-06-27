Мэр Ялты уточнила информацию об эвакуации города из-за ливней

Глава городской администрации Ялты Янина Павленко заявила, что информация о якобы готовящейся эвакуации города из-за возможных новых ливней не соответствует действительности.

«Речи об эвакуации Ялты нет и быть не может. Сообщение об эвакуации Ялты — фейк», — цитирует её РИА Новости.

При этом она допустила возможность эвакуации семей, проживающих вдоль русел рек. Она отметила, что это будут «единичные случаи».

«В основном все были эвакуированы ещё 18 июня», — добавила она.

Ранее Павленко на своей странице в Facebook написала, что в ближайшее время появится угроза подтоплений и схода селей.

«Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации», — отметила она.

Позднее Павленко отредактировала пост, написав «готовимся к эвакуации из зон подтопления».

22 июня «Крыминформ» передавало, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.