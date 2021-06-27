Москвичей попросили отказаться от прогулок из-за непогоды
Об этом предупредил московский комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале.
«По уточнённому прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 23 м/с. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.
В нём также содержится призыв по возможности отказаться от прогулок по городу.
Ранее сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.