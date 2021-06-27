Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram.

«Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. До конца дня в столице ожидаются гроза с ливневым дождём, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15—20 м/с», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

Ранее ГУ МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.