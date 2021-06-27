Суд арестовал фигуранта дела о гибели подростков на железной дороге под Липецком

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская заявила, что фигурант дела о гибели подростков на железной дороге в Липецкой области был заключён под стражу.

«По ходатайству следователя фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время он будет этапирован в столицу для проведения комплекса следственных действий, в том числе и для проведения психолого-психиатрической экспертизы», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СКР расследует дело о гибели трёх подростков в Липецкой области. Они были знакомы друг с другом и покончили с собой одинаковым способом на одной и той же железнодорожной станции.

Двое из них состояли в «группах смерти», в которых подростков подталкивают к суициду. Следователи задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в создании группы, в которой состояли школьники.