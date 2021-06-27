Более 545 тысяч обращений поступило к прямой линии Путина

Телеканал «Россия 24» сообщает, что уже более 545 тыс. обращений поступило к прямой линии президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что к 12:00 мск 27 июня было отправлено 545 027 обращений.

Ранее сообщалось о поступлении более 100 тыс. обращений к прямой линии Путина.

Прямая линия с российским лидером назначена на 30 июня в полдень.

Как сообщали в Кремле, в этом году планируется провести её вне студии и сделать акцент на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к Путину «без посредников».

Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».