Более 545 тысяч обращений поступило к прямой линии Путина
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что к 12:00 мск 27 июня было отправлено 545 027 обращений.
Ранее сообщалось о поступлении более 100 тыс. обращений к прямой линии Путина.
Прямая линия с российским лидером назначена на 30 июня в полдень.
Как сообщали в Кремле, в этом году планируется провести её вне студии и сделать акцент на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к Путину «без посредников».
Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».