Более 100 тысяч обращений поступило к прямой линии Путина

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Телеканал «Россия 24» сообщает, что уже более 100 тыс. обращений поступило к прямой линии президента России Владимира Путина.
Более 100 тысяч обращений поступило к прямой линии Путина
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что главной темой обращений является вакцинация и борьба с коронавирусом.

Также россиян волнует распределение бесплатных лекарств.

Вместе с этим люди интересуются темой жилья, в частности, переселением из аварийного жилья.

Прямая линия с российским лидером назначена на 30 июня в полдень.

Как сообщали в Кремле, в этом году планируется провести её вне студии и сделать акцент на приложение для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к Путину «без посредников».

Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 30 июня через приложение «Москва — Путину», а также сайт программы, смс- или ммс-сообщения, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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