В Москве за сутки от коронавируса умерли более 100 человек

За прошедшие сутки в Москве жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 стали 114 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Как пишет агентство, данный показатель является максимальным за всё время пандемии коронавируса.

Всего в столице жертвами COVID-19 стали 22 086 человек, или 1,65% заболевших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил вспышку коронавируса в столице новым штаммом COVID-19.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.