В Москве за сутки от коронавируса умерли более 100 человек
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Как пишет агентство, данный показатель является максимальным за всё время пандемии коронавируса.
Всего в столице жертвами COVID-19 стали 22 086 человек, или 1,65% заболевших.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил вспышку коронавируса в столице новым штаммом COVID-19.
Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.