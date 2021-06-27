В Москве за сутки от коронавируса умерли более 100 человек

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За прошедшие сутки в Москве жертвами коронавирусной инфекции COVID-19 стали 114 человек.
В Москве за сутки от коронавируса умерли более 100 человек
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Как пишет агентство, данный показатель является максимальным за всё время пандемии коронавируса.

Всего в столице жертвами COVID-19 стали 22 086 человек, или 1,65% заболевших. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил вспышку коронавируса в столице новым штаммом COVID-19.

Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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