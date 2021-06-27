Утверждены правила субсидирования сочинского университета «Сириус»

Российское правительство утвердило правила субсидирования университета «Сириус» в Краснодарском крае.

«Научно-технологический университет «Сириус» получит поддержку из федерального бюджета на расширение научной и образовательной деятельности», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что правила предоставления субсидии утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Данные средства пойдут на оплату образовательных и исследовательских мероприятий.

Ранее Министерство науки и высшего образования России запустило программу поддержки отечественных вузов «Приоритет-2030».