Утверждены правила субсидирования сочинского университета «Сириус»

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Российское правительство утвердило правила субсидирования университета «Сириус» в Краснодарском крае.
Утверждены правила субсидирования сочинского университета «Сириус»
  • РИА Новости

«Научно-технологический университет «Сириус» получит поддержку из федерального бюджета на расширение научной и образовательной деятельности», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что правила предоставления субсидии утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Данные средства пойдут на оплату образовательных и исследовательских мероприятий.

Ранее Министерство науки и высшего образования России запустило программу поддержки отечественных вузов «Приоритет-2030».

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