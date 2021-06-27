Юрист рассказал о выплате 55 тысяч рублей по уходу за ребёнком

Родители на больничном для ухода за ребёнком до семи лет смогут рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% от своего заработка. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский.

«Речь идёт о новой материальной мере поддержки семей с детьми», — заявил Петропольский.

По его словам, согласно указанным разъяснениям, родители, взявшие больничные для ухода за ребёнком до семи лет, смогут рассчитывать на получение пособия по временной нетрудоспособности.

Как отмечается, данное пособие выплачивается в размере 100% от средней заработной платы работника.

«При этом продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее», — уточнил эксперт.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.