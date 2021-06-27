Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Крыму
«В результате ДТП водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и родственник пациента, находившийся в машине, пострадали», — приводит РИА Новости сообщение.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
Как уточняется, авария произошла на перекрёстке. Автомобиль скорой помощи ехал на запрещающий сигнал светофора с включённым спецсигналом и столкнулся с автомобилем Kia.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на внутренней стороне МКАД.