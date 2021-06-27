Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Крыму

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В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Симферополе пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В результате ДТП водитель скорой помощи, фельдшер, пациент и родственник пациента, находившийся в машине, пострадали», — приводит РИА Новости сообщение.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

Как уточняется, авария произошла на перекрёстке. Автомобиль скорой помощи ехал на запрещающий сигнал светофора с включённым спецсигналом и столкнулся с автомобилем Kia.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с грузовиком и легковым автомобилем на внутренней стороне МКАД.

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