В Ялте после ливня повторно подтопило несколько домов

Дождь, прошедший в Ялте 26 июня, не привёл к серьёзным последствиям, на следующий день в городе продолжится уборка, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Ничего серьёзного, произошли повторные подтопления подвалов многоквартирных жилых домов, к сожалению. Это улицы Кривошты, Вергасова, Киевская, Московская. Без жертв, без пострадавших. Сегодня ещё продолжаем убирать город. Завтра будут работать несколько тысяч человек», — сказала она ТАСС.

26 июня в Ялте спустя неделю после наводнения прошёл ливень с грозами, на улицах города наблюдались потоки воды.

Спасатели получили 19 новых заявок о подтоплениях.

«Крыминформ» передавало, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.