В Брянской области вводится обязательная вакцинация для групп риска

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Власти Брянской области вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан.
В Брянской области вводится обязательная вакцинация для групп риска
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте администрации.

Соответствующее постановление о проведении профилактических прививок подписала главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова.

Вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19 необходимо провести в срок до 1 октября, а вторым компонентом — не позднее 15 ноября для граждан, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей в некоторых сферах. С полным списков можно ознакомиться в опубликованном постановлении.

В Брянской области власти отмечают рост заболеваемости COVID-19. Общее число заболевших на 26 июня в регионе составляет 43 266. Всего в России за сутки выявили более 21 тыс. случаев коронавируса.

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