Аксёнов назвал темпы уборки Керчи после наводнения недостаточными

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Глава Крыма Сергей Аксёнов охарактеризовал темпы уборки Керчи после подтоплений, вызванных обильными осадками, недостаточными.
Аксёнов назвал темпы уборки Керчи после наводнения недостаточными
  • РИА Новости

Об этом политик написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с недостаточным темпом уборки города-героя Керчь от мусора, в частности, центрального рынка и других районов, принято решение направить на место заместителя председателя Совета министров Республики Крым Евгения Константиновича Кабанова для координации работы и решения возникших проблем», — заявил Аксёнов.

Ранее замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что работы по расчистке пострадавших от стихии городов продлятся до 24 июня, а в посёлке Васильевка под Ялтой — до 28 июня.

«Крыминформ» передавало, что на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от подтопления в Крыму, необходимо около 5,5 млрд рублей.

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