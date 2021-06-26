Утверждена обновлённая версия положения о проектной деятельности кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил обновлённую версию положения о проектной деятельности кабмина.

«Повышение результативности нацпроектов и эффективности госуправления — этим целям подчинена обновлённая версия положения о проектной деятельности кабмина», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В документе предусматривается синхронизация национальных и федеральных проектов с национальными целями развития, утверждёнными президентом.

Также расширяются полномочия проектных комитетов.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на лечение коронавируса в регионах.