Утверждена обновлённая версия положения о проектной деятельности кабмина
- РИА Новости
«Повышение результативности нацпроектов и эффективности госуправления — этим целям подчинена обновлённая версия положения о проектной деятельности кабмина», — говорится в сообщении на сайте правительства.
В документе предусматривается синхронизация национальных и федеральных проектов с национальными целями развития, утверждёнными президентом.
Также расширяются полномочия проектных комитетов.
Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на лечение коронавируса в регионах.