На лечение коронавируса в регионах выделят 25 млрд рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на лечение коронавируса в регионах.
На лечение коронавируса в регионах выделят 25 млрд рублей
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней.

По словам Мишустина, источником финансирования послужили нераспределённые остатки средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее стало известно, что в Удмуртии на 26—27 июня приостановили вакцинацию по причине нехватки препаратов.

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