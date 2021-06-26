На лечение коронавируса в регионах выделят 25 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на лечение коронавируса в регионах.

«На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней.

По словам Мишустина, источником финансирования послужили нераспределённые остатки средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее стало известно, что в Удмуртии на 26—27 июня приостановили вакцинацию по причине нехватки препаратов.