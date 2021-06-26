На лечение коронавируса в регионах выделят 25 млрд рублей
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«На лечение граждан, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, направят 25 млрд рублей», — говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней.
По словам Мишустина, источником финансирования послужили нераспределённые остатки средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Ранее стало известно, что в Удмуртии на 26—27 июня приостановили вакцинацию по причине нехватки препаратов.