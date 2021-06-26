В Удмуртии приостановлена вакцинация из-за нехватки препаратов
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«26 и 27 июня временно приостановлена вакцинация от COVID-19 в Удмуртии», — говорится в сообщении на странице оперштаба в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион.
Новая партия вакцины «Спутник V» должна прибыть в Удмуртию 27 июня, тогда вакцинация возобновится в полном объёме.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал темпы вакцинации от COVID-19.