В Удмуртии приостановлена вакцинация из-за нехватки препаратов

В Удмуртии на 26—27 июня приостановили вакцинацию по причине нехватки препаратов, сообщает региональный оперштаб.

«26 и 27 июня временно приостановлена вакцинация от COVID-19 в Удмуртии», — говорится в сообщении на странице оперштаба в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что темпы вакцинации превысили поставки вакцины в регион.

Новая партия вакцины «Спутник V» должна прибыть в Удмуртию 27 июня, тогда вакцинация возобновится в полном объёме.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал темпы вакцинации от COVID-19.