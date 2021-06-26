Собянин рассказал о принятии решения по QR-кодам

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Решение о QR-кодах вместо бумажных сертификатов было принято для защиты от мошенников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о принятии решения по QR-кодам
  • РИА Новости

«Почему не бумажный? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат», — цитирует РИА Новости заявление Собянина в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, когда люди идут в ресторан или кафе, они обычно берут с собой телефон.

Он отметил, что нигде в мире бумажные сертификаты не используются.

Ранее Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица будто бы переживает пандемию заново из-за нового штамма COVID-19.

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