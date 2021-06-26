Собянин рассказал о принятии решения по QR-кодам
- РИА Новости
«Почему не бумажный? Зайдите в интернет и посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить бумажный сертификат», — цитирует РИА Новости заявление Собянина в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, когда люди идут в ресторан или кафе, они обычно берут с собой телефон.
Он отметил, что нигде в мире бумажные сертификаты не используются.
Ранее Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что столица будто бы переживает пандемию заново из-за нового штамма COVID-19.