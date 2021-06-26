В ВОЗ высказались по поводу вакцинации от COVID-19 при наличии антител

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител.
В ВОЗ высказались по поводу вакцинации от COVID-19 при наличии антител
  • Reuters

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесёт вам какой-то вред. Это абсолютная неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — цитирует её ТАСС.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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