В ВОЗ высказались по поводу вакцинации от COVID-19 при наличии антител

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесёт вам какой-то вред. Это абсолютная неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — цитирует её ТАСС.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.