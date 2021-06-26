Часть автомобильного моста обрушилась в Приморье

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Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье.
Часть автомобильного моста обрушилась в Приморье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Уссурийского городского округа (УГО).

«Сегодня днём, 26 июня, произошло обрушение части моста между Кугуками и Борисовкой. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено. Транспортное сообщение с селом Кугуки осуществляется через сёла Утёсное и Линевичи», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Причина обрушения выясняется.

7 мая рабочие пострадали при разрушении моста в Оренбургской области во время проведения работ по разборке его конструкций.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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