Часть автомобильного моста обрушилась в Приморье

Часть автомобильного моста между сёлами Борисовка и Кугуки обрушилась в Приморье.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Уссурийского городского округа (УГО).

«Сегодня днём, 26 июня, произошло обрушение части моста между Кугуками и Борисовкой. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено. Транспортное сообщение с селом Кугуки осуществляется через сёла Утёсное и Линевичи», — сказал он.

По словам собеседника агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Причина обрушения выясняется.

7 мая рабочие пострадали при разрушении моста в Оренбургской области во время проведения работ по разборке его конструкций.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.