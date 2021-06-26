Часть автомобильного моста обрушилась в Приморье
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Уссурийского городского округа (УГО).
«Сегодня днём, 26 июня, произошло обрушение части моста между Кугуками и Борисовкой. Движение всех видов транспорта на данном участке приостановлено. Транспортное сообщение с селом Кугуки осуществляется через сёла Утёсное и Линевичи», — сказал он.
По словам собеседника агентства, в результате происшествия никто не пострадал. Причина обрушения выясняется.
7 мая рабочие пострадали при разрушении моста в Оренбургской области во время проведения работ по разборке его конструкций.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.