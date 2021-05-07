СК возбудил дело по факту обрушения пролёта моста в Оренбургской области

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Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения пролёта моста во время ремонта в Октябрьском районе Оренбургской области.
СК возбудил дело по факту обрушения пролёта моста в Оренбургской области
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«По результатам проверки сообщения о нарушении правил безопасности при производстве работ по демонтажу конструкций моста в Октябрьском районе Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении работ по разборке конструкций моста через реку Салмыш произошло его разрушение. В результате ЧП пострадали рабочие.

Ранее уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ возбудили по факту обрушения породы на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» в Мурманской области.

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