В РПЦ заявили об обеспокоенности ростом числа наркозависимых

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Русскую православную церковь (РПЦ) беспокоит, что в России выросло число наркозависимых подростков, заявил глава московского церковного центра помощи зависимым «Реабилитация Live» Алексей Лазарев.
В РПЦ заявили об обеспокоенности ростом числа наркозависимых
  • РИА Новости

Отмечается, что возраст тех, кто в первый раз пробует наркотики, снизился до 13—14 лет.

«Нас беспокоит эта ситуация. Помочь наркозависимому можно, если отнестись к нему с состраданием, а не как к бессовестному преступнику», — цитирует Лазарева отдел РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению.

Он отметил, что стоит поддержать центры по борьбе с наркозависимостью.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что за три года число зарегистрированных наркопреступлений, совершённых с применением современных технологий, выросло в два с половиной раза.

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