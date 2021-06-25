Психолог рассказала, как провести каникулы с детьми

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Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (Москва) Марина Архипова рассказала, как провести каникулы с детьми.
Психолог рассказала, как провести каникулы с детьми
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«Вы активно трудились весь учебный год, и теперь настало время восстановиться эмоционально и физически. Здоровый сон, свежий воздух, физическая активность, положительные эмоции — всё это слагаемые грамотного летнего отдыха», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, лето у школьника должно быть развивающим и интересным. Рекомендуется, в частности, прочитать несколько книг.

Среди других рекомендаций — убрать лишние вещи в своей комнате, чтобы освободить место для нового. Наконец, можно создать фотоальбом «Как я провёл своё лучшее лето».

Ранее детский психолог Ирина Таранова в беседе с НСН рассказала о причинах возникновения тревожности у детей.

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