Психолог рассказала, как провести каникулы с детьми

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (Москва) Марина Архипова рассказала, как провести каникулы с детьми.

«Вы активно трудились весь учебный год, и теперь настало время восстановиться эмоционально и физически. Здоровый сон, свежий воздух, физическая активность, положительные эмоции — всё это слагаемые грамотного летнего отдыха», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, лето у школьника должно быть развивающим и интересным. Рекомендуется, в частности, прочитать несколько книг.

Среди других рекомендаций — убрать лишние вещи в своей комнате, чтобы освободить место для нового. Наконец, можно создать фотоальбом «Как я провёл своё лучшее лето».

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