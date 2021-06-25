На Московском урбанистическом форуме обсудят онлайн-проект «Индекс городского счастья»

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На Московском урбанистическом форуме обсудят онлайн-проект «Индекс городского счастья» и его результаты.
На Московском урбанистическом форуме обсудят онлайн-проект «Индекс городского счастья»
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Комплекс городского хозяйства столицы.

«Переходите на страницу нашего онлайн-проекта «Индекс городского счастья» и выбирайте элементы городской жизни, которые наиболее важны именно для вас. Своим мнением уже поделились более 12 тыс. человек», — отметили в ведомстве.

Урбанистический фестиваль Moscow Urban FEST пройдёт в онлайн-формате в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Трансляции будут организованы с 1 по 4 июля из концертного зала «Зарядье».

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