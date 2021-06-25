Урбанистический фестиваль Moscow Urban FEST пройдёт в онлайн-формате в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мероприятия.

«За неделю мы переформатировали все офлайн-активности: договорились со спикерами о трансляциях, немного изменили программу, умудрились перепридумать дистанционные тренировки и оформили онлайн-платформу», — заявила директор фестиваля Арина Дробина.

Трансляции будут организованы с 1 по 4 июля из концертного зала «Зарядье».

Программа включает лекции от известных спикеров, дискуссии и круглые столы.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области отменяются массовые мероприятия из-за COVID-19.