В аэропорту Пулково планируют построить дополнительный терминал

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что к 2025 году на территории аэропорта Пулково планируют обновить производственную инфраструктуру.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, предполагается построить дополнительный терминал по обслуживанию пассажиров, провести реконструкцию привокзальной площади перед терминалом А, создать пешеходную зону. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Дополнительный терминал позволит повысить пропускную способность аэропорта до 40 млн пассажиров в год.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в аэропорту Симферополя установлены новые рекорды суточного трафика.