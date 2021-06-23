В аэропорту Симферополя установлены новые рекорды суточного трафика
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«19 июня аэропорт принял и отправил в общей сложности 268 пассажирских рейсов. Во все предыдущие годы суточный трафик не превышал 250 рейсов в сутки», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Там также отметили, что 20 июня впервые в 2021 году и впервые в истории в июне суточный пассажиропоток превысил отметку в 40 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что аэропорт Симферополя из-за рекордного пассажиропотока задействовал для внутренних рейсов международную зону.
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