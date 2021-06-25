В Национальном союзе кадровиков рассказали о перспективах удалёнки

Член Национального союза кадровиков Наталия Минаева рассказала о перспективах удалённого формата работы.

«К той жизни, которая была раньше, вряд ли мы вернёмся в полном объёме, поскольку ограничения периодически могут возвращаться. Кроме того, многие работники уже почувствовали преимущества дистанционной работы», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, многие и в будущем станут обговаривать с работодателями возможность работать удалённо. Как считает Минаева, это может быть не стопроцентная дистанционка, но некоторая комбинация удалёнки с офисом будет всё популярнее.

«Если работник эффективно работает в офисе, то он может эффективно работать и дома. Если человек в офисе работает спустя рукава, то точно так же он будет работать и дома», — сказала она.

Эксперт добавила, что основная проблема в том, что не у всех есть возможность иметь дома отдельный кабинет или оборудованное место.

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