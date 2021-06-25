Минпромторг назвал число произведённых вакцин от коронавируса в России

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В Минпромторге назвали число произведённых вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Минпромторг назвал число произведённых вакцин от коронавируса в России
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

«С начала года выпущено в обращение более 30 млн комплектов «Спутника V», почти 1,5 млн «ЭпиВакКороны» и 352 тыс. «КовиВака», зарегистрированного позднее первых двух вакцин», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «для обеспечения вакцинации населения к производству каждой из вакцин подключаются новые производственные площадки, например, сейчас формируются планы по производству «Герофармом» вакцины «ЭпиВакКорона», а «Нанолек» активно включился в работу над «КовиВаком».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число вакцинированных первым компонентом вакцины от COVID-19 в стране.

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