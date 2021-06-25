В РСТ рассказали о перспективах развития отрасли на фоне пандемии

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о перспективах развития отрасли на фоне пандемии.

В беседе с «Радио 1» он поддержал предложение Ростуризма рассмотреть возможность заселения туристов в Краснодарском крае после 1 августа и с отрицательным ПЦР-тестом.

Как считает эксперт, необходимо использовать все возможности для снижения рисков.

«Это должно быть не только подтверждение вакцинации, но и ПЦР-тесты», — полагает он.

Барзыкин также предложил разрешить въезд на курорты страны для тех, кто уже переболел COVID-19.

«Также нужно включить в перечень и тех, кто переболел, так как у них есть антитела. Те, кто переболел, пусть едут на море, для лёгких это очень полезно», — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор предложил властям Кубани допускать на курорты переболевших COVID-19.

Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о популярных вариантах детского отдыха.