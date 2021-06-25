В Москве пока не намерены вводить QR-коды для транспорта и фитнес-клубов

В Москве пока не планируют вводить «бесковидный» режим в фитнес-клубах, парикмахерских и транспорте. Об этом в интервью Первому каналу сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается. Но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения, потому что с точки зрения контактов самые рисковые сферы — это действительно кафе, рестораны, концертные залы. Люди находятся там долго, это, как правило, небольшое пространство», — приводит её слова ТАСС.

За минувшие сутки в столице выявили почти 8 тыс. случаев коронавируса.

По указу мэра Москвы Сергея Собянина в городе вводится удалённый режим работы для 30% сотрудников, за исключением тех, кто уже прошёл вакцинацию.