На Кубани пояснили правила приёма переболевших COVID-19 туристов

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Прибывающие на Кубань туристы, которые переболели коронавирусом и из-за этого не могут вакцинироваться, должны предоставить эту информацию в справке о медицинском отводе. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.
На Кубани пояснили правила приёма переболевших COVID-19 туристов
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Если человек недавно переболел коронавирусом и это является противопоказанием к прививке, отметку об этом должен сделать врач в справке о медицинском отводе от вакцинации», — сообщили РИА Новости в администрации края.

Так там ответили на вопрос, учтут ли власти региона рекомендацию Роспотребнадзора принимать также переболевших туристов.

Кроме того, человеку, который не сделал прививку, понадобится отрицательный результат ПЦР-теста, говорится в сообщении.

24 июня стало известно, что с 1 июля отели Краснодарского края начнут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

При этом Роспотребнадзор рекомендовал властям региона допускать на курорты региона, кроме вакцинированных, ещё и тех, кто переболел COVID-19 или не может сделать прививку по медицинским показаниям.

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