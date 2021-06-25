Губернатор Нижегородской области оценил ход вакцинации от COVID-19

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что почти 90 тыс. жителей вакцинировались от коронавируса в июне, более 40 тыс. сделали прививку за последнюю неделю.

Об этом пишет РИА «Время Н».

«Темпы вакцинации в регионе резко возросли. Всё больше нижегородцев решают защитить своё здоровье и помочь стране в борьбе с пандемией коронавируса. Пока растёт и число заболевших, но при активной прививочной кампании и соблюдении необходимых мер безопасности ситуация обязательно стабилизируется», — отметил Никитин.

Он напомнил, что в настоящее время в области работает более 140 пунктов вакцинации.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.