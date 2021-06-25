В Челябинской области откроют дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19

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Дополнительный госпиталь на 100 коек для больных коронавирусом открывается в Златоусте — четвёртом по величине городе Челябинской области.
В Челябинской области откроют дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом сообщили URA.RU в региональном Минздраве.

«В связи с ростом количества заболеваний COVID-19 в городской больнице Златоуста, на базе стационара №2, открывается дополнительная госпитальная база на 100 коек. Учреждение оснащено всем необходимым для приёма и оказания помощи пациентам с пневмонией и коронавирусной инфекцией», — сообщили в пресс-службе.

Решение о расконсервации коронавирусных госпиталей принимается, когда резерв свободных коек снижается до 15—20%, накануне этот показатель составлял 6%, пояснила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.

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