В Челябинской области откроют дополнительный госпиталь для пациентов с COVID-19

Дополнительный госпиталь на 100 коек для больных коронавирусом открывается в Златоусте — четвёртом по величине городе Челябинской области.

Об этом сообщили URA.RU в региональном Минздраве.

«В связи с ростом количества заболеваний COVID-19 в городской больнице Златоуста, на базе стационара №2, открывается дополнительная госпитальная база на 100 коек. Учреждение оснащено всем необходимым для приёма и оказания помощи пациентам с пневмонией и коронавирусной инфекцией», — сообщили в пресс-службе.

Решение о расконсервации коронавирусных госпиталей принимается, когда резерв свободных коек снижается до 15—20%, накануне этот показатель составлял 6%, пояснила первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.