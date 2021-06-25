На Кубани оценили ход вакцинации от коронавируса

В Краснодарский край поступит ещё более 143 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщил главврач краевой «Специализированной клинической инфекционной больницы» Сергей Зотов

Об этом пишет «Кубань 24».

По словам Зотова, вакцинацию от COVID-19 прошли 735 599 жителей региона, из них 572 368 человек получили второй компонент вакцины. За минувшие сутки вакцинировались 22 437 человек. Завершили курс вакцинации за сутки 6827 человек.

«В ближайшее время ожидается поставка 143 250 доз вакцины «Спутник V» и 3120 комплектов «КовиВак». Вакцинация населения проводится в 276 пунктах вакцинации по всему краю. В том числе работают 72 выездных пункта. Для жителей отдалённых населённых пунктов вакцинация организована на базе 24 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов», — сказал Зотов.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Свердловскую область доставят 70 тыс. доз вакцины от коронавируса.