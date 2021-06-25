В Башкирии отложили введение COVID-ограничений из-за нехватки вакцин

Власти Башкирии переносят введение ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, с 29 июня на 5 июля. Это сделано из-за нехватки вакцины от коронавируса в республике, заявил глава региона Радий Хабиров.

«Перенос даст возможность всем руководителям предприятий, организаций подготовиться, предупредить своих клиентов о необходимости провакцинироваться», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в Башкирии прививки сделали более 490 тыс. жителей, однако для достижения коллективного иммунитета нужно провакцинировать в четыре раза больше: почти 2 млн жителей.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах её уже нет. Сегодня в 21:00 приходит трансфер с 54 600 дозами вакцины, послезавтра ждём ещё 35 тыс. Мы активно работаем с оперативным штабом правительства России, чтобы наладить бесперебойную поставку», — добавил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных профкатегорий ввели в десяти регионах России.