Новые школьные здания построят в 23 районах Москвы до конца года

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Новые школьные здания будут построены в 23 районах Москвы до конца 2021 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Новые школьные здания построят в 23 районах Москвы до конца года
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Бочкарёв, комплексное развитие районов — ключевой принцип градостроительной политики города, и одно из основных направлений такой работы — строительство и реконструкция объектов образования.

«С начала года в столице уже введено три школы, а до конца года планируется построить ещё 29 зданий. Новые школы появятся в 23 районах столицы, в том числе в ТиНАО», — рассказал чиновник.

Также стало известно, что Нижегородская область получит 1,7 млрд рублей на строительство семи школ, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Соответствующее решение принято комиссией Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований. Средства будут направлены в виде субсидий на софинансирование расходов.

«Реконструкция и строительство школ — одно из ключевых направлений для каждого региона страны», — заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ранее сообщалось, что в Москве упростили условия для строительства образовательных учреждений.

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