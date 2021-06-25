В Тюменской области вновь разворачивают моноинфекционные госпитали

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Тюменской области медучреждения вновь перепрофилируют под моноинфекционные госпитали.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Так, 25 июня работа по инфекционному профилю возобновляется в ГБУЗ ТО «Областная больница №19», филиал Боровская участковая больница, где подготовлено 90 коек.

С 26 июня пациентов с коронавирусом будет принимать ГАУЗ ТО «ЛРЦ «Градостроитель». В учреждении подготовлено 200 коек.

«В понедельник, 28 июня, коечный фонд будет увеличен в районах юга области: Упоровская районная больница (филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №12) на 70 коек и Сорокинская районная больница (филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №4) на 60 коек», — сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.

Как ранее сообщало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.