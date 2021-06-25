В Тюменской области вновь разворачивают моноинфекционные госпитали

Короткая ссылка
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Тюменской области медучреждения вновь перепрофилируют под моноинфекционные госпитали.
В Тюменской области вновь разворачивают моноинфекционные госпитали
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Так, 25 июня работа по инфекционному профилю возобновляется в ГБУЗ ТО «Областная больница №19», филиал Боровская участковая больница, где подготовлено 90 коек.

С 26 июня пациентов с коронавирусом будет принимать ГАУЗ ТО «ЛРЦ «Градостроитель». В учреждении подготовлено 200 коек.

«В понедельник, 28 июня, коечный фонд будет увеличен в районах юга области: Упоровская районная больница (филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №12) на 70 коек и Сорокинская районная больница (филиал ГБУЗ ТО «Областная больница №4) на 60 коек», — сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области.

Как ранее сообщало URA.RU, корпус терапии городской больницы №8 в Челябинске перепрофилируют для приёма пациентов с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить