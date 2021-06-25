Мурашко назвал процент случаев COVID-19 среди вакцинированных
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Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за всё время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины», — сказал Мурашко.
Он объяснил, что в случае инфицирования у вакцинированных заболевание COVID-19 протекает легче.
Глава Минздрава сообщил, что количество вакцинированных первым компонентом вакцины от коронавируса в России превысило 21 млн.