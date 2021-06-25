Мурашко назвал процент случаев COVID-19 среди вакцинированных

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусную инфекцию диагностировали в стране лишь у 0,5% пациентов, привитых двумя компонентами вакцины.

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за всё время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины», — сказал Мурашко.

Он объяснил, что в случае инфицирования у вакцинированных заболевание COVID-19 протекает легче.

Глава Минздрава сообщил, что количество вакцинированных первым компонентом вакцины от коронавируса в России превысило 21 млн.