Мурашко назвал процент случаев COVID-19 среди вакцинированных

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирусную инфекцию диагностировали в стране лишь у 0,5% пациентов, привитых двумя компонентами вакцины.
Мурашко назвал процент случаев COVID-19 среди вакцинированных
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Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По данным федерального регистра пациентов с COVID-19 на сегодняшний день, за всё время заболевание новой коронавирусной инфекцией диагностировано лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины», — сказал Мурашко.

Он объяснил, что в случае инфицирования у вакцинированных заболевание COVID-19 протекает легче.

Глава Минздрава сообщил, что количество вакцинированных первым компонентом вакцины от коронавируса в России превысило 21 млн.

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