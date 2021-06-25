В Ярославской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством наркотиков

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в Ярославской области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась производством синтетических наркотиков в подпольных лабораториях в Ярославской области.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт МВД России.

Из незаконного оборота изъято более тонны запрещённых препаратов и оборудование. По оценке экспертов, мощность лабораторий позволяла ежемесячно производить около 1,5 млн разовых доз.

Полиция вышла на след постоянного курьера, который развозил партии наркотиков в Московскую область. В городе Тутаеве установили местонахождение одной из лабораторий, впоследствии было найдено ещё одно здание.

Двое задержанных заключены под стражу, ещё один будет под домашним арестом.

Предварительное расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что вынесен приговор по делу о сбыте наркотических средств в Пермском крае и Тюменской области.