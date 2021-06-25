В Ярославской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством наркотиков

Короткая ссылка
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в Ярославской области пресечена деятельность преступной группы, которая занималась производством синтетических наркотиков в подпольных лабораториях в Ярославской области.
В Ярославской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт МВД России.

Из незаконного оборота изъято более тонны запрещённых препаратов и оборудование. По оценке экспертов, мощность лабораторий позволяла ежемесячно производить около 1,5 млн разовых доз.

Полиция вышла на след постоянного курьера, который развозил партии наркотиков в Московскую область. В городе Тутаеве установили местонахождение одной из лабораторий, впоследствии было найдено ещё одно здание.

Двое задержанных заключены под стражу, ещё один будет под домашним арестом.

Предварительное расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что вынесен приговор по делу о сбыте наркотических средств в Пермском крае и Тюменской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить