Правительство выделит 25 млрд рублей на лечение больных COVID-19

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Российские власти выделят 25 млрд рублей на лечение больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство выделит 25 млрд рублей на лечение больных COVID-19
  • globallookpress.com

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации важно поддержать систему здравоохранения.

«Подписано распоряжение о направлении средств федерального фонда обязательного медицинского страхования на оказание помощи больным коронавирусной инфекцией и людям с подозрением на неё. Это 25 млрд рублей», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы ОМС.

Согласно данным на 25 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания COVID-19. 

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