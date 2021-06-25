Правительство выделит 25 млрд рублей на лечение больных COVID-19

Российские власти выделят 25 млрд рублей на лечение больных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации важно поддержать систему здравоохранения.

«Подписано распоряжение о направлении средств федерального фонда обязательного медицинского страхования на оказание помощи больным коронавирусной инфекцией и людям с подозрением на неё. Это 25 млрд рублей», — сказал глава правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы ОМС.

Согласно данным на 25 июня, в России за сутки зарегистрировали 20 393 случая заболевания COVID-19.