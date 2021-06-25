В фитнес-клубах Ленобласти откроют пункты вакцинации от COVID-19

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В Ленинградской области откроются пункты вакцинации от коронавируса в фитнес-центрах. Мобильные пункты начнут работать в Мурине и Кудрове.
В фитнес-клубах Ленобласти откроют пункты вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

«С 6 июля на территории этих спорторганизаций в Мурине и Кудрове откроются мобильные пункты вакцинации от коронавируса», — рассказали в администрации области.

Вакцинация будет проходить в порядке живой очереди, предварительная запись не нужна.

Ранее телеканал «360» сообщал, что прививку от коронавируса в многофункциональных центрах Московской области сделали более 27 тыс. человек за четыре месяца.

Вакцинация проходит в мобильных и стационарных пунктах.

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