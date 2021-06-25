В Мурманской области ЗАГСы будут работать по записи из-за пандемии
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на оперштаб региона.
«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории региона на основании решения штаба в ЗАГСах организовали приём граждан исключительно по предварительной записи», — пояснили в оперштабе Заполярья.
Как отмечается, на церемониях смогут присутствовать не более десяти человек.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.