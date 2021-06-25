В Мурманской области ЗАГСы будут работать по записи из-за пандемии

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Отделы ЗАГСов в Мурманской области переводят на работу по предварительной записи в связи с ситуацией с пандемией коронавируса.
В Мурманской области ЗАГСы будут работать по записи из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на оперштаб региона.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории региона на основании решения штаба в ЗАГСах организовали приём граждан исключительно по предварительной записи», — пояснили в оперштабе Заполярья.

Как отмечается, на церемониях смогут присутствовать не более десяти человек.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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