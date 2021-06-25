СК возбудил дело по факту стрельбы в Ивановской области

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Следователи возбудили уголовное дело по трём статьям УК России по факту стрельбы в Ивановской области.
СК возбудил дело по факту стрельбы в Ивановской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

«Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105; ч. 1 ст. 222; ст. 317 УК России («Покушение на убийство»; «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»; «Незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов»)», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области, в результате инцидента пострадал один человек.

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