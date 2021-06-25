Один человек пострадал при стрельбе в Ивановской области

Мужчина устроил стрельбу в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области, в результате инцидента пострадал один человек.

Об этом ТАСС рассказал глава района Сергей Васютинский.

По его словам, стрелявший оказал сопротивление правоохранительным органам и был ликвидирован.

«Да, такое ЧП имело место быть, на месте работают СК и полиция. По предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице, нападавший отстреливался, оказал сопротивление и в ходе операции был ликвидирован, так как представлял угрозу населению», — сказал собеседник.

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