Москва стала лидером премии CIPR Digital в трёх номинациях

Правительство Москвы завоевало премию в области информационных технологий CIPR Digital в трёх номинациях.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента информационных технологий.

Церемония объявления победителей состоялась в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Как уточняется, награду присуждают предпринимателям, экспертам и представителям госорганов за проекты, которые направлены на цифровую трансформацию экономики страны.

Так, в категории «Лучший цифровой сервис» победил московский общегородской благотворительный сервис, лучшим цифровым медиа признали портал ICT.Moscow, а в номинации «Цифровые трансформаторы» премии удостоилась заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В марте НСН сообщала, что цифровой сервис для врачей поликлиник Москвы «Топ-3» номинирован на премию WSIS Prizes 2021 конкурса ООН.