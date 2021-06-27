Россияне рассказали, сколько готовы потратить на отдых этим летом

Аналитики выяснили, сколько денег россияне готовы этим летом выделить на отдых. Результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip есть в распоряжении RT.

Так, согласно данным сервиса, в 30,5% случаев туристы выделяют для поездок по России бюджет от 40 до 60 тыс. рублей.

Вторая по популярности сумма на внутренний туризм — 20—40 тыс. рублей: её называли 23,5% клиентов сервиса. 11,5% готовы потратить от 60 до 80 тыс. рублей, 5,8% — до 20 тыс., а 3,9% — от 80 до 100 тыс. рублей на человека.

На путешествие в другую страну каждый пятый турист (21,5%) рассчитывает потратить от 40 до 60 тыс. рублей. Ещё 15,4% планируют уложиться в чуть большую сумму — от 60 до 80 тыс. рублей на человека. В пределах 20—40 тыс. рублей надеются отдохнуть за границей 12% опрошенных, а за 80—100 тыс. рублей — 6%. 0,8% туристов ответили, что не готовы тратить более 20 тыс. рублей.

Ранее аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру составили список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на июль.