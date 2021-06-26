Названы бюджетные направления для путешествий по России в июле

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» составили список бюджетных авианаправлений из Москвы и Санкт-Петербурга на июль. С результатами соответствующего исследования ознакомился RT.

Как отмечается, специалисты сервиса обработали данные по билетам, оформленным после 15 июня, с датами перелёта с 1 по 31 июля.

В результате проведённого анализа выяснилось, что список бюджетных авианаправлений на июль с вылетом из Москвы возглавил Брянск — средняя стоимость билета в этот город составила 913 рублей.

На втором месте в рейтинге оказался Псков — средний чек в этом случае не превышает 3088 рублей.

Замыкают тройку лидеров Чебоксары с билетом со средней стоимостью 3125 рублей.

Также в список самых бюджетных направлений с вылетом из Москвы вошли Липецк, Санкт-Петербург, Владикавказ и Нижний Новгород. Средний чек за перелёт в эти города не превышает 4 тыс. рублей в одну сторону.

Говоря об отправлениях из Санкт-Петербурга в июле, аналитики отметили, что здесь самым выгодным станет билет в Москву — 3892 рубля.

На втором месте — Калуга со средним чеком за билет 4030 рублей, на третьем — Архангельск со стоимостью билета 4054 рубля.

Также в топ-10 доступных авианаправлений с вылетом из Санкт-Петербурга в июле, помимо прочих, вошли Нижний Новгород, Вологда, Мурманск, Волгоград и Апатиты. Средний чек за перелёт в эти города колеблется в пределах от 4093 до 5375 рублей в одну сторону.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip узнал от своих клиентов, где в России они лучше всего отдохнули за последний год.