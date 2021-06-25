Вертолётчики Балтийского флота в ходе учений атаковали наземные цели
- © РИА Новости / Игорь Зарембо
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Как отмечается, экипажи работали звеньями по четыре вертолёта.
Такие боевые порядки гарантируют максимальную плотность огня и площадь поражения.
Всего к учениям привлекли более 20 экипажей морской авиации.
Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что самолёты и вертолёты морской авиации Черноморского флота приняли участие в лётно-тактических учениях с выполнением бомбовых ударов.